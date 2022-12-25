Мир 25 декабря 2022, 15:34 Twitter перестал мчаться к банкротству — Маск Илон Маск заявил, что Twitter не мчится к банкротству, но до безопасности далеко РИА «Новости»

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Компании Twitter еще далеко до банкротства, заявил ее новый владелец, американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен обратил внимание, что работы предстоит еще много.

«Twitter пока не в безопасности, но и не мчится к банкротству. Впереди еще много работы», — написал Маск в своем аккаунте в одноименной соцсети.

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Ранее он заявил, что компанию можно сравнить с самолетом, который терпит крушение и несется на высокой скорости к земле. При этом у него горят двигатели и не работает приборная панель.

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Несмотря на такую яркую метафору, Маск заверил, что проводит политику сокращения расходов, благодаря которой Twitter должен будет завершить 2023 год без убытков.

Сделку по покупке компании бизнесмен завершил 27 октября. После этого он сразу устроил череду увольнений. Своих постов лишились несколько членов руководства Twitter. В их числе — гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.

На этом Маск не остановился и распустил совет директоров, став единоличным главой компании.