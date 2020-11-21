Twitter передаст президентский аккаунт Байдену

Twitter «активно готовится» к передаче ведомственных аккаунтов Белого дома администрации Джо Байдена. Это произойдет в день инаугурации избранного президента США, 20 января 2021 года.

Контроль над официальной учетной записью главы государства передадут Байдену.

«Как и в случае смены президента в 2017 году, этот процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов», — заявил CNN представитель Тwittеr Ник Пасилио.

Помимо президентского аккаунта новой администрации достанется еще десяток других официальных страниц в Twitter, включая, соцсети первой леди и пресс-секретаря Белого дома.

Действующий американский лидер Дональд Трамп в основном публикует твиты в своем частном аккаунте. Официальный аккаунт Барака Обамы c тех времен, когда он был президентом, Twitter заархивировал под названием POTUS44.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден получил необходимое большинство для победы над Дональдом Трампом. Официально итоги выборов еще не объявлены. Трамп не признает поражения и пытается оспорить число поданных голосов через суд.