Twitter передаст президентский аккаунт Байдену
Контроль над официальной учетной записью главы государства передадут Байдену.
«Как и в случае смены президента в 2017 году, этот процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов», — заявил CNN представитель Тwittеr Ник Пасилио.
Помимо президентского аккаунта новой администрации достанется еще десяток других официальных страниц в Twitter, включая, соцсети первой леди и пресс-секретаря Белого дома.
Действующий американский лидер Дональд Трамп в основном публикует твиты в своем частном аккаунте. Официальный аккаунт Барака Обамы c тех времен, когда он был президентом, Twitter заархивировал под названием POTUS44.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден получил необходимое большинство для победы над Дональдом Трампом. Официально итоги выборов еще не объявлены. Трамп не признает поражения и пытается оспорить число поданных голосов через суд.