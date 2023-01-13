Мир 13 января 2023, 00:44 Twitter не обнаружил попытки «российских ботов» вмешаться в расследование по Трампу Журналист Таиби: Twitter не увидел вторжения «российских ботов» в расследование по Трампу Unsplash

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Компания Twitter при внутреннем расследовании не нашла в 2018 году попыток «российских ботов» оказать влияние на отношение американского сообщества к расследованию о связях американского экс-президента Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил журналист из Соединенных Штатов Мэтт Таиби, его процитировал ТАСС.

Журналист ранее сделал несколько публикаций о давлении на социальную сеть со стороны властей США. Сейчас обозреватель сослался на внутреннюю переписку Twitter. По его словам, там говорилось, что «представители Twitter возмутились, не обнаружив свидетельств российского влияния». Таиби отметил, что компания предупредила политиков и СМИ, что они не нашли данные о вмешательстве ботов. Более того, аккаунты, которые попали под расследование, не являлись российскими. Но эту информацию проигнорировали, подчеркнул журналист.

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В декабре 2022 года Таиби со ссылкой на внутреннюю переписку компании заявил, что Twitter регулярно исполнял указания властей США по цензуре публикаций.

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