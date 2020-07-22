Тwittеr назвал звезду Давида «символом вражды»

Twitter начала блокировать учетные записи, которые публиковали изображение звезды Давида. На это обратила внимание правозащитная организация «Кампания против антисемитизма» (Campaign Against Antisemitism). Однако всему виной стала ошибка.

Twiter предлагал «удалить изображение с символом вражды» для разблокировки аккаунта.

После руководство социальной сети пояснило, что вовсе так не считает.

В компании все объяснили ошибкой. Сеть спутала ее с изображениями «желтых нашивок». Именно последние использовали нацисты для идентификации евреев во время холокоста.

Об этом было сказано в подразделении Twitter по вопросам публичной политики в своем официальном аккаунте.

Звезда Давида считается является символом иудаизма, после чего она была утверждена в качестве оформления официального флага Израиля после его образования в 1948 году.