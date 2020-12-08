Twitter назвал самые обсуждаемые темы года
Отчет опубликован в блоге Twitter. Обычно в нем вспоминают тенденции, моменты и мемы, которых в соцсети в уходящем году было больше всего.
Наибольшее количество ретвитов получила публикация о кончине актера Чедвика Боузмана, сыгравшего Черную Пантеру во франшизе Marvel.
Самыми распространенными хештегами стали #COVID19, #BlackLivesMatter и #StayHome. Первый вместе с остальными его вариантами появился в Twitter почти 400 миллионов раз.
Несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, спорт в 2020 году обсуждали очень активно. О нем написано около двух миллиардов твитов.
Дональд Трамп, Джо Байден и погибший от рук полицейских афроамериканец Джордж Флойд стали самыми обсуждаемыми личностями в соцсети.
Зрители до сих пор не потеряли интерес к сериалу «Игра престолов» от HBO, снятому по мотивам цикла произведений Джорджа Мартина. Хотя шоу закончилось больше года назад, оно до сих пор в числе наиболее обсуждаемых.
Чаще всего в постах и комментариях использовали один и тот же эмодзи: «смех и слезы». Он признан самым популярным.
Во всем мире, подчеркнули в социальной сети, на 20% выросло число твитов, посвященных благодарности или поддержке.