Twitter назвал самые обсуждаемые темы года

Социальная сеть Twitter традиционно подвела итоги года. Самые распространенные хештеги относятся к пандемии, «Игра престолов» до сих пор в топе, а эмодзи «смех и слезы» используют чаще всего.

Отчет опубликован в блоге Twitter. Обычно в нем вспоминают тенденции, моменты и мемы, которых в соцсети в уходящем году было больше всего.

Наибольшее количество ретвитов получила публикация о кончине актера Чедвика Боузмана, сыгравшего Черную Пантеру во франшизе Marvel.

Самыми распространенными хештегами стали #COVID19, #BlackLivesMatter и #StayHome. Первый вместе с остальными его вариантами появился в Twitter почти 400 миллионов раз.

Несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, спорт в 2020 году обсуждали очень активно. О нем написано около двух миллиардов твитов.

Источник фото: Twitter

Дональд Трамп, Джо Байден и погибший от рук полицейских афроамериканец Джордж Флойд стали самыми обсуждаемыми личностями в соцсети.

Источник фото: Twitter

Зрители до сих пор не потеряли интерес к сериалу «Игра престолов» от HBO, снятому по мотивам цикла произведений Джорджа Мартина. Хотя шоу закончилось больше года назад, оно до сих пор в числе наиболее обсуждаемых.

Источник фото: Twitter

Чаще всего в постах и комментариях использовали один и тот же эмодзи: «смех и слезы». Он признан самым популярным.

Источник фото: Twitter

Во всем мире, подчеркнули в социальной сети, на 20% выросло число твитов, посвященных благодарности или поддержке.