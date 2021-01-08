Twitch и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа

Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, заморозил аккаунт действующего американского президента Дональда Трампа. Это произошло после беспорядков в Вашингтоне, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

О блокировки аккаунта Трампа 7 января сообщила пресс-служба платформы.

«Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это (блокировка аккаунта — прим. ред.) необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для разжигания дальнейшего насилия», — цитирует Bloomberg заявление платформы.

Аккаунт Трампа будет заблокирован по меньшей мере до 20 января, когда он покинет президентский пост, уточнили представители Twitch. После этого сервис пересмотрит вопрос о разблокировке.

Вслед за Twitch аккаунт действующего президента США заблокировала и другая соцсеть — Snapchat. Правда, в отличие от Twitch, на этой платформе аккаунт Трампа заморожен бессрочно, сообщила газета The Hill.

«Мы можем подтвердить, что ранее в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — рассказал изданию представитель Snapchat.

Первым, еще 6 января, аккаунт Трампа заморозил Twitter. Это произошло после вспыхнувших в Вашингтоне протестов сторонников действующего президента. Через несколько часов аккаунты Трампа были заблокированы в Facebook и Instagram, напомнило ИА Nation News.

Решение не восстанавливать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram нарушает американскую Конституцию, где прописана право на свободу высказываний, заявил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.