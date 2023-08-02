Мир 02 августа 2023, 10:15 «Твое время вышло». Пользователи Сети осудили Зеленского за слова о подготовке нового политического сезона Президента Зеленского осудили в Twitter за слова о подготовке нового политического сезона Официальный сайт Президента Украины

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Пользователи Twitter раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, которые связаны с поддержкой киевского режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Твое время вышло», — заявил человек с ником Zebra.

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Другой комментатор назвал Зеленского «жалкими комиком». Третий посоветовал президенту Украины искать мира. По словам пользователя соцсети, ни один лидер не может быть настолько жестоким, чтобы выбрать вместо урегулирования конфликта и гарантий «не быть вассалом НАТО» тотальное разрушение.

«Другими словами, крошечный танцор говорит, что выборов не будет», — с иронией написал человек с ником Greg Troutman.

Еще один пользователь Сети выразил мнение, что Зеленский всегда находится под воздействием наркотиков или пьян. Другие комментаторы отметили, что у киевского режима нет желания завершить конфликт.

Ранее политик из Франции Франсуа Асселино напомнил, что восхваляющие сейчас Украину западные СМИ несколько лет назад считали эту страну оплотом педофилии и коррупции. С ним согласились подписчики в Twitter.