Твиты бывшего президента США Дональда Трампа выставили на продажу в виде NFT-токенов. Их успел заархивировать специальный сайт — он сделал это прежде, чем Twitter удалил аккаунт экс-главы Америки.

Об этом сообщило французское издание CNews. СМИ уточнило, что публикации экс-президента в Twitter продадут виде NFT-токенов — уникальных токенов, которые нельзя заместить другим токеном. Они выступают аналогами ценных бумаг в цифровом мире.

Записи выставил на продажу специальный сайт, который успел их заархивировать до удаления профиля бывшего американского президента из соцсети. Отмечается, что деньги, полученные с этих твитов, пойдут на поддержу организациям, которые Трамп ненавидел.

«Ненавидите Трампа? Покупайте его дрампфы (заархивированные твиты — прим. ред.) и владейте частью истории. Все доходы пойдут в виде пожертвований тем организациям, которые Трамп ненавидит, вы ударите его по больному месту!» — процитировало издание слова администраторов проекта.

Деньги получат несколько организаций — в их числе Americares, «Медицина без границ», «Целевая группа по чистому воздуху» и «Правовой центр по вопросам бедности». В общей сложности сайт выставил на продажу 46 694 твита Трампа.