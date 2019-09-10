Твиты Трампа стали новым биржевым индексом

Аналитики банка JPMorgan Chase сформировали новый индекс Volfefe. Он отражает влияние твитов президента Дональда Трампа на финансовый рынок.

Как сообщил Bloomberg, издание отсылает к мему Covfefe — знаменитому твиту Трампа от 2017 года, когда он не закончил свою мысль. Последнее слово в этом твите было Covfefe, предположительно это опечатка от слова coverage (охват). Твит был удален через несколько часов.

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По мнению создателей индекса, ценные бумаги очень чувствительны к поведению Трампа в соцсетях. Особенно сильно они действуют на двухлетние и пятилетние облигации.

Эксперты также выяснили, что самое большое влияние на рынок оказывают твиты со словами «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий».

В JPMorgan Chase посчитали, что с 2016 года Трамп публикует около десяти твитов в день. Чаще всего, в 14:00 (21:00 по московскому времени). Кроме того, американский президент любит выкладывать посты в 03:00 (10:00 по московскому времени). Проанализировав страницу Трампа, эксперты пришли к выводу, что он спит с 05:00 до 10:00.