  • Твиты Трампа стали новым биржевым индексом

    10 сентября 2019, 10:19

    Юлия Булыгина

    Аналитики банка JPMorgan Chase сформировали новый индекс Volfefe. Он отражает влияние твитов президента Дональда Трампа на финансовый рынок.
    Твиты Трампа стали новым биржевым индексом

    Как сообщил Bloomberg, издание отсылает к мему Covfefe — знаменитому твиту Трампа от 2017 года, когда он не закончил свою мысль. Последнее слово в этом твите было Covfefe, предположительно это опечатка от слова coverage (охват). Твит был удален через несколько часов.

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    По мнению создателей индекса, ценные бумаги очень чувствительны к поведению Трампа в соцсетях. Особенно сильно они действуют на двухлетние и пятилетние облигации.

    Эксперты также выяснили, что самое большое влияние на рынок оказывают твиты со словами «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий».

    В JPMorgan Chase посчитали, что с 2016 года Трамп публикует около десяти твитов в день. Чаще всего, в 14:00 (21:00 по московскому времени). Кроме того, американский президент любит выкладывать посты в 03:00 (10:00 по московскому времени). Проанализировав страницу Трампа, эксперты пришли к выводу, что он спит с 05:00 до 10:00.