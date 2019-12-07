Твиты Маска о «педо-парне» отказались считать клеветой

Сам бизнесмен разъяснял в суде, что его твиты о «педо-парне» по отношению к Ансворту не были утверждением того, что спелеолог является педофилом. По словам Маска, его рассердили и оскорбили слова оппонента, назвавшего пиаром желание использовать мини-субмарину для спасения детей, оказавшихся в затопленной тайской пещере. Также миллиардер рассказал, что слово «педо-парень» было обычным оскорблением в Южной Африке, где он вырос, уточнила «Би-би-си».

Выйдя из зала суда, Маск заявил журналистам, что его вера в человечество восстановлена.

Британец хотел получить от Маска компенсацию в размере 190 миллионов долларов. Решение присяжных означает, что Маск не обязан компенсировать истцу какой-либо ущерб.

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На суде основатель Tesla и SpaceX заявлял, что хотя его состояние составляет около 20 миллиардов долларов, но при этом свободные средства относительно невелики. По оценке журнала Forbes, 99% состояния Маска — это ценные бумаги этих двух компаний.

Спасательная операция по вызволению из тайской пещеры 12 подростков и их футбольного тренера проходила летом 2018 года. Дети находились в подземелье больше двух недель, прежде чем их спасли дайверы. Ансворт участвовал а спасательной операции.