Твит Маска спровоцировал ажиотаж вокруг домов в Техасе

Спрос на жилые дома в центре Техаса значительно вырос после сообщения основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска. В своем Twitter он призвал всех задуматься о переезде в пока еще несуществующий город Старбэйз, так как его компании нужны работники.

«Пожалуйста, подумайте о переезде в Старбэйз или в более крупные места — город Браунсвилл или остров Саус Падре Айленд в Техасе и посоветуйте друзьям сделать это! Потребности SpaceX в найме инженеров, техников, строителей и необходимого вспомогательного персонала всех видов быстро растут», — говорится в сообщении.

Издание TMZ пообщалось с местными риелторами, которые заявили о небывалом спросе на жилые дома. Небывалый бум они назвали «Эффектом Маска».

По словам агентов, желающие арендовать дом предлагают крупные комиссии за подходящие варианты. Как отметил один из собеседников издания, клиент из Орегона предложил 200 тысяч долларов наличными за дом в Браунсвилле. При этом средняя цена недвижимости в этом районе не превышает 170 тысяч.

Один из риелторов похвастался, что уже продал семь домов сотрудникам SpaceX. По его словам, звонки продолжают поступать каждый день. Звонят не только из США, но даже из африканских стран.

О том, что Маск намерен построить в Техасе свой город стало известно в начале марта. Предприниматель написал об этом на своей странице в Twitter. Он уточнил, что в новом поселении будут хорошо относиться к собакам, а управлять городом будет чиновник с титулом дожа.

Власти штата подтвердили, что Маск действительно к ним обратился для реализации своей идеи. Единственное требование, которое они к нему предъявили — действовать в рамках законов Техаса.