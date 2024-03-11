Мир 11 марта 2024, 06:47 Правые обошли левых на досрочных парламентских выборах в Португалии TVE: после подсчета 95% голосов на выборах в Португалии победили правоцентристы Unsplash

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Большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Португалии набрал правоцентристский «Демократический альянс» во главе с Луишем Монтенегру. Об этом сообщил телеканал TVE.

Альянс одержал победу с минимальным отрывом от Социалистической партии под руководством Педру Нуну Сантуша. После подсчета 99% голосов правоцентристы набрали 28,66% голосов, их главные соперники — 28,63%. По информации телеканала, им достанутся 77 и 76 мест в парламенте.

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Третье место заняла ультраправая партия Чега, получившая 18,06% голосов. Она заработала 48 мандатов.

Луиш Монтенегру объявил о своей победе. Он напомнил, что португальцы добивались смены правительства, изменения политики страны, обновления крупных партий и большего диалога в парламенте.

«Учитывая это и учитывая победу на выборах, я вполне обоснованно ожидаю, что президент республики сможет выдвинуть мою кандидатуру для формирования правительства», — сказал политик.

Досрочные парламентские выборы в Португалии прошли после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, замешанного в коррупционном скандале. Собрание Республики состоит из 230 депутатов.