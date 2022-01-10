«Тут не Швейцария». Плачущей пенсионерке на Украине нахамили в прямом эфире

Плачущая пенсионерка из Николаева дозвонилась в эфир телеканала «Наш» и пожаловалась на бедность. Экономист Андрей Новак в ответ заявил ей, что, хотя Украина «не Швейцария», во всех «нормальных семьях» от еды «ломятся столы», передало РИА «Новости».

Пожилая женщина пожаловалась, что ей хватает денег только на оплату коммуналки, а в холодильнике ничего нет. Даже на телевизор ей пришлось занимать, и вот уже три года она никак не вернет долг.

«У меня ничего в холодильнике нет, абсолютно. Соседка два года не выходит из дома, потому что ей надеть нечего, вы представляете?» — посетовала пенсионерка.

Экономист Новак, присутствующий в студии, решил ответить. Он сказал, что у всех украинцев на Новый год «ломились столы», даже у пенсионеров, ведь им, по его словам, помогают родственники.

«Есть разные случаи. Но я и не говорил, что у нас тут Швейцария», — отметил он.

Ранее советник президента Украины предложил ввести в стране талоны на продукты. Аналитик Александр Охрименко заявил «360», что это невозможно, поскольку у страны нет таких денег.