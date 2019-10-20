Туск заявил об ожидании письма от Джонсона

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ждет письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter.

«Жду письма. Я только что говорил с Борисом Джонсоном о ситуации после голосования в палате общин», — написал Туск в сообщении.

Парламент Великобритании проголосовал за новую отсрочку Brexit Подробнее

Агентство France-Press со ссылкой на источники сообщили, что на основании письма Джонсона председатель Евросовета начнет консультироваться с лидерами ЕС, как им действовать в этой ситуации дальше. По прогнозам, ответа Джонсону придется ждать несколько дней.

Депутаты палаты общин британского парламента сегодня приняли поправку об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Автор инициативы Оливер Летвин заявил, что он полностью принимает сделку, о которой договорился премьер, но для начала, по его словам, нужно принять закон о выходе страны из Союза.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не намерен просить больше об отсрочках, а закон, о котором упомянул Летвин, внесут на рассмотрение на будущей неделе. По его словам, все это позволит провести Brexit в ранее оговоренные сроки до 31 октября.

Против Джонсона выступила оппозиция, которая заявила, что теперь отсрочки требует закон, потому что окончательное решение до конца этого дня принять не удастся.

Борису Джонсону удалось убедить ЕС пойти на новую сделку. Новые правила включают особый режим на территории Северной Ирландии, которая фактически останется в таможенном. пространстве Евросоюза. Согласно правилам, все товары из остальной части Великобритании, которые будут поступать в Северную Ирландию обложат пошлинами. Но, если получатель докажет, что товары не уйдут на территорию ЕС, тот же Дублин, то деньги ему вернут.