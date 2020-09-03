Туск: Лукашенко предлагал объединить Белоруссию с Украиной

Белоруссию и Украину предлагали объединить в единый союз, которым бы управлял Александр Лукашенко. Бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что идея исходила от белорусского лидера.

Туск рассказал в интервью порталу Onet о событиях 2014 года, когда Украина переживала «самые жаркие дни кризиса». В то время Минск, по его словам, выступал кем-то вроде посредника между Евросоюзом, Россией и Украиной.

«Мне тогда позвонил Лукашенко, я все еще был премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может выступить гарантом мирного решения украинской проблемы. Говорил о поддержке его идеи о союзе Белоруссии и Украины с ним как с президентом обеих стран», — заявил польский политик.

Лукашенко якобы намекал на «единственный способ остановить Россию от агрессивных намерений». Туск допустил, что на самом деле белорусский лидер пошел на подобный шаг, поскольку боялся «потерять власть», а не заботился об Украине.

Несмотря на этот факт, подчеркнул Туск, роль Лукашенко в урегулировании украинского кризиса можно назвать положительной. Официальных заявлений о планах объединиться с Украиной глава Белоруссии никогда не делал.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Член созданного белорусской оппозицией Координационного совета Павел Латушко поехал в Польшу, чтобы в том числе выступить с докладом о ситуации в стране.