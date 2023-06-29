Мир 29 июня 2023, 22:26 Туши свиней прибило к берегам Абхазии. В этом увидели связь с подрывом Каховской ГЭС Туристы на Черном море сняли на видео туши свиней, прибившиеся к берегу в районе Сухума Freepik

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На побережье Черного моря в городе Сухум в Абхазии волнами принесло мертвые туши свиней. Отдыхающие на пляже засняли их на видео, которое быстро распространилось в соцсетях.

В Telegram-канале «Сочи № 1»сообщили, что по мнению очевидцев, подобное явление может быть связано с результатом подрыва Каховской ГЭС.

На кадрах видно, как множество отдыхающих собралось у берега. Все они смотрели на волны, в которых находились туши животных.

Еще 6 июня из-за обстрела украинских националистов была частично разрушена дамба на Каховской ГЭС. В связи с этим, в 35 регионах Херсонской области повысился уровень воды.

Ранее стало известно, что власти выплатили более 60 миллионов рублей пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС. Материальная помощь была отправлена 6023 жителям Херсонской области.

По словам специалистов Роспотребнадзора, после разрушения дамбы на Каховской ГЭС ситуация остается стабильной. Сотрудники ведомства держат под контролем безопасность воды в Черном море и регулярно проводят замеры в контрольных точках.