Мир 03 августа 2023, 15:21 Тушение займет до 3 суток. Полыхающую полиуретановую фабрику в Мексике сняли на видео Пожарная служба Тихуаны: тушение почти сгоревшей фабрики полиуретана может занять 3 суток Ayuntamiento de Tijuana

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Крупный пожар вспыхнул в Тихуане на фабрике, выпускающей полиуретан для матрасов и мебели. Об этом сообщил на официальном сайте муниципалитет мексиканского города.

Здание завода загорелось рано утром 2 августа. Пламя полностью охватило фабрику. На место выехали подразделения пожарной охраны, полиции, Красного Креста, армии и Нацгвардии.

К тушению привлекли 65 пожарных с семи станций. Рядом с заводом установили командный пункт наблюдения.

Из горящего здания эвакуировали 54 человека. Информация о пострадавших не поступала, указали в городском муниципалитете.

Ayuntamiento de Tijuana

Директор пожарной службы Тихуаны Рафаэль Каррильо Венегас сообщил, что пожар на почти сгоревшем заводе удалось локализовать. Хотя огонь перестал распространяться, он по-прежнему активен, отметил глава экстренной службы. По его словам, потребуется от двух до трех суток, чтобы полностью потушить возгорание.

Ayuntamiento de Tijuana

Городские власти предупредили, что из-за пожара в воздухе распространились вредные вещества. Жителей Тихуаны попросили не приближаться к полыхающей фабрике, не заниматься активным отдыхом на улице и сохранять бдительность.

В начале июля крупный пожар произошел из-за взрыва на нефтегазовой морской платформе в Мексике. Два человека стали жертвами ЧП, еще шесть пострадали.