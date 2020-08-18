facebook_pixel
    18 августа 2020, 15:00

    Туры в Турцию для россиян стали дешевле

    Наза Салех Захи

    Слетать отдохнуть в Турцию скоро будет дешевле. Цены на конец августа упали на четверть по сравнению с этим же периодом в 2019 году.
    Туры в Турцию для россиян стали дешевле

    Как сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР), тур на период с 22 по 28 августа по системе «все включено» стоит 31,1 тысячи рублей. Приглашающая сторона предлагает неделю в трехзвездочном отеле в Кемере.

    «Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз — и довольно существенно», — заявили в АТОР.

    Хотя еще неделю назад самую дешевую путевку можно было купить за 40 тысяч рублей на двоих. Речь идет о заезде 15–21 августа.

    Такое снижение цен может быть связано с сокращением числа желающих. Ведь многие дети скоро пойдут в школу. Возможно, низкая стоимость обусловлена ценовой политикой отельеров экономичного сегмента.

    По данным российских туроператоров, провинция Анталья стала наиболее посещаемым турецким курортом среди граждан России. Больше всего туристы ездят в находящуюся там Аланию. Кроме того, популярностью пользуются Белек, Кемер и Сиде.

    Ранее уже отдохнувшие россияне рассказали о том, каким был их отпуск на Средиземноморском побережье Турции.

    Новости SMI.FM