Туры с вакцинацией за 5 тысяч долларов предложили организовать в Таиланде

Туристические операторы Таиланда предложили организовать туры с вакцинацией от коронавируса. Месячная поездка для туриста обойдется в пять тысяч долларов.

«После появления вакцины нам понадобится план развития туризма на второй квартал этого года, чтобы увеличить спрос», — рассказал президент Совета по туризму королевства Чамнан Срисават журналистам газеты Bangkok Post.

В «ковидный» тур будет включен 14-дневный карантин и вакцинация от коронавируса. Эксперт полагает, что инициатива спасет многие турфирмы от банкротства. Он отметил, что если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит частным больницам резервировать больше вакцин от коронавируса, то туропреаторы смогут предлагать препарат для иностранцев.

Срисават уточнил, что идея находится на начальном этапе обсуждения и требует более тщательного рассмотрения для определения правительством возможности ее реализации.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом произошел 13 января 2020 года. Сейчас в стране зарегистрировано более 12,7 тысячи инфицированных, вылечившихся — 9,8 тысячи человек.