Мир 08 января 2023, 22:57 Турцию призвали одобрить вступление Швеции в НАТО Генсек Столтенберг попросил Турцию одобрить заявку Швеции для вступления в НАТО РИА «Новости»

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Турция должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу SVT.

«Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом Тайипом Эрдоганом и турецким руководством», — отметил он.

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Столтенберг напомнил, что Швеция и Финляндия уже выполнили соглашение, заключенное с Турцией на саммите НАТО в Мадриде. Генсек выразил надежду, что Турция в скором времени ратифицирует заявку Швеции.

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По его словам, сейчас Швеция «является более безопасной страной», к тому же НАТО уже увеличил свое присутствие в регионе. Поэтому будет немыслимым, если «в случае угрозы Швеция не сможет помочь НАТО».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о невозможности выполнить все требования, которые выдвинула Турция в качестве своего одобрения на вступление скандинавской страны в НАТО. В частности, Швеция не может выдавать другой стране своих подданных.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года. Против высказались власти Венгрии и Турции.