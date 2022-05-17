Турцию припугнули исключением из НАТО из-за позиции по Швеции и Финляндии

Позиция Турции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии может стать поводом для изгнания страны из Североатлантического альянса. Тему уже поднимали после приобретения турками российских С-400.

Обозреватель CNN Дэвид Андельман допустил исключение Турции из блока в материале, посвященном «полезным союзникам Путина».

«Было много мыслей об исключении Турции из НАТО, особенно после того, как [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган три года назад купил у России российские системы ПВО С-400», — написал журналист.

По его словам, если в НАТО и примут подобное решение, то позиции Альянса в стратегически важном регионе, вероятнее всего, ослабнут.

Эрдоган, подчеркнул обозреватель CNN, является «полезным другом» для президента РФ Владимира Путина. Союзников у российского лидера по всему миру достаточно для того, чтобы не позволить Западу «мешать его амбициям».

Кроме Турции, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступила Италия. Обе страны стараются выторговать у блока выгодные для себя условия.