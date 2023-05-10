Мир 10 мая 2023, 12:26 Турцию поблагодарили за внимание к запросам России по зерновой сделке Посол Ерхов: Турция с вниманием отнеслась к озабоченностям России по зерновой сделке РИА «Новости»

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Турецкие власти с пониманием отнеслись к озабоченностям России по вопросу о зерновой сделке. Они пытаются уменьшить расходы на ее выполнение. На это указал российский посол в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

«Турция с высочайшей степенью понимания относится к нашим, российским, озабоченностям на этот счет и даже в ходе соответствующих контактов пытается повлиять на позиции других наших партеров в конструктивном духе», — сказал он.

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Ерхов отметил, что стороны могут учесть желания и озабоченности российской стороны по зерновой сделке до 18 мая. Именно в этот день истекает очередной срок действия черноморской инициативы. С июля 2022 года ее продляли уже несколько раз.

Ранее стало известно, что четырехсторонние переговоры по зерновой сделке должны пройти в Стамбуле 10 и 11 мая. Источник РИА «Новости» отмечал, что переговоры окажутся решающими.