Турцию перешла «красную линию» по С-400 — американский сенатор
Такое мнение высказал в Twitter демократ Крис ван Холлен. Он призвал Белый дом отреагировать на случившееся соответственно.
«Спустя две недели после того, как Эрдоган (президент Турции — прим. ред.) был с визитом в Белом доме, он проявил неуважение к Трампу, США и НАТО. Кроме того, он пересек очередную „красную линию“ по С-400», — написал сенатор.
СМИ: Турция начала тестирование радаров российских С-400Подробнее
Ван Холлен напомнил, что действующее законодательство обязывает американского лидера отреагировать на ситуацию введением санкций.
После переговоров в Вашингтоне с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что чиновникам обеих сторон поручено проработать пути решения проблем вокруг С-400.
О тестировании радаров комплексов рассказала со ссылкой на источник газета Milliyet. Для этого Анкара поднимет в воздух истребители F-16 и другие самолеты.