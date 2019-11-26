Президента Турции обвинили в неуважении к США и НАТО. Американский сенатор заявил, что Анкара пересекла «красную линию», начав тестирование комплексов С-400.

Такое мнение высказал в Twitter демократ Крис ван Холлен. Он призвал Белый дом отреагировать на случившееся соответственно.

«Спустя две недели после того, как Эрдоган (президент Турции — прим. ред.) был с визитом в Белом доме, он проявил неуважение к Трампу, США и НАТО. Кроме того, он пересек очередную „красную линию“ по С-400», — написал сенатор.

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Ван Холлен напомнил, что действующее законодательство обязывает американского лидера отреагировать на ситуацию введением санкций.

После переговоров в Вашингтоне с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что чиновникам обеих сторон поручено проработать пути решения проблем вокруг С-400.

О тестировании радаров комплексов рассказала со ссылкой на источник газета Milliyet. Для этого Анкара поднимет в воздух истребители F-16 и другие самолеты.