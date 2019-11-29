Турцию назвали «цепным псом» НАТО
Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» считает, что таким образом Турция пытается повысить свой авторитет на Ближнем Востоке.
«Если вопиющее нарушение международного права для связанного с террористами ПНС Ливии неудивительно, то для Турции подобный шаг — попытка избавиться от роли смотрящего цепного пса, которую использовали страны НАТО в своих целях, а также попытка повысить авторитет на Ближнем Востоке», заявил эксперт.
Никаких деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности официальная Анкара не предоставила. Также до сих пор неизвестно, где будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.
Правительство Египта призвало международное сообщество оказать влияние на действия ПНС, которые провоцируют срыв инициатив, направленных на мирное урегулирование кризиса в Ливии.
В Афинах тоже выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Пресс-секретарь греческого МИД Александрос Генниматас заявил, что подписание Турцией и Ливией меморандума не может нарушать суверенные права третьих стран.
«Такое действие было бы вопиющим нарушением международного морского права и не привело бы к юридическим последствиям. Это не будет соответствовать принципу добрососедства, который повлияет на урегулирование отношений между соседними государствами», — сказал Генниматас.
Алексей Леонков считает, что если ситуацию не решить сейчас, потом могут возникнуть серьезные конфликты.
«Турция долгое время выполняла роль смотрящего цепного пса, которую страны НАТО использовали в своих целях. Теперь Турция решила изменить свой статус и получить авторитет иного плана, который позволял бы другим странам воспринимать ее как экономически развитую державу. Также нужно понимать, что речь идет о том, что в районе спорных территорий находится зона экономических интересов Турции — нефтеносная зона. Сейчас если этот вопрос не решить каким-то образом, это станет зоной конфликтов», — заключил эксперт.