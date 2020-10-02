Евросоюз оставил Турцию без санкций

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — заявил он.

При этом Мишель подчеркнул, что Евросоюз ждет от Турции более позитивных шагов для разрешения деэскалации вокруг Нагорного Карабаха.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была более категорична. Она заявила, что Брюссель готов ввести санкции против Турции в любой момент, если он не прекратит устраивать провокации против Кипра.

Конфликт между Никосией и Анкарой продолжается уже несколько десятков лет. Не так давно на шельфовых участках в Средиземном море нашли богатые запасы нефти и газа. Кипр, Греция, Израиль и Египет договорились о совместной эксплуатации месторождения для продажи энергоносителей в Европу.

В прошлом году разработку месторождений у берегов Кипра начала Турция. Анкара пообещала, что займется освоением еще нескольких районов. Грецию и ее партнеров заявление встревожило. В итоге начался спор, который привел к тому, что Турция начала перебрасывать танки на границу с Грецией.

Не оставила Турция без внимания и конфликт в Северном Карабахе. Министерство обороны Армении в минувшую среду, 30 сентября заявило, что военными самолетами Азербайджана руководят турецкие военные. Кроме того, Анкара направила в Баку истребители F-16 и беспилотники «Байрактар». Это было не первое обвинение Турции во вмешательство в конфликт в Карабахе.

До этого Ереван заявил, что турецкий истребитель сбил штурмовик Су-25, вылетевший для отражения атаки со стороны Азербайджана. Информацию о том, что истребитель F-16 использовался в воздушном пространстве, подтвердила Армия обороны Карабаха.

Турция опровергла все заявления, а Баку назвал слова Еревана ложью и фантазиями.

Новое обострение, которое привело к боевым столкновениям между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, началось в конце прошлой недели. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В результате военных действий уже погибли солдаты с трех сторон и мирные жители.