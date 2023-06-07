Мир 07 июня 2023, 13:09 Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове Турция завершила переброску батальона спецназа в Косове по запросу НАТО РИА «Новости»

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Турция завершила переброску в Косове батальона спецназа, о котором просил Североатлантический альянс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны республики.

«Самолеты <…> завершили <…> групповые полеты в рамках развертывания батальона <…> пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове», — уточнили в военном ведомстве.

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Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре призвал турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана оказать помощь и повлиять на установления мира и стабильности на Западных Балканах.

В начале июня стало известно, что символизирующую российскую спецоперацию букву Z сербы стали использовать в качестве знака протеста против НАТО. Знак написали на автомобилях Североатлантического альянса.