Мир 20 марта 2023, 22:30 Турция запретила транзит в Россию ряда товаров — СМИ Reuters: власти Турции выдали компаниям списки запрещенных для транзита в Россию товаров Unsplash

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Турецкие власти разослали компаниям списки попавших под санкции товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.

«Любые российские товары из этого списка блокируются независимо от того, из какой страны они поступают», — сказал он.

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При этом собеседник агентства отметил, что правительство Турции опасается разлада с Евросоюзом, куда направляется половина турецкого экспорта.

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В издании со ссылкой на представителя ЕС также рассказали, Турция в устной форме пообещала Еврокомиссии с 1 марта прекратить в Россию реэкспорт товаров, попавших под ограничения ЕС, США или Британии. В турецком Министерстве торговли эту ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены уже начали искать альтернативные маршруты для транзита товаров. Предварительно, рассматриваются Иран и ОАЭ.