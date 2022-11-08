Мир 08 ноября 2022, 03:12 Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией — РБК РБК: власти Турции запретили пролет самолетов из России с двойной регистрацией Pxhere

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Турецкие власти запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией. Об этом сообщило РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную, а также источники в двух авиаперевозчиках России. Запрет действует с начала ноября.

Как отметила Подгорная, продолжительность рейсов из-за необходимости облетать Турцию, например, в Египет увеличилась на 20–30 минут. Однако, по ее словам, на стоимости туров это не отразилось.

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В ближайшем будущем Министерство транспорта России намерено обсудить с Анкарой этот вопрос, сказали изданию в ведомстве.

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Для исключения нарушения Чикагской конвенции Бермудским властям нужно убрать из своего реестра самолеты, зарегистрированные и эксплуатируемые в России.

Затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд — это грубое нарушение конвенции, отметил представитель министерства.

Минтранс хочет разрешить ремонт самолетов зарубежного производства с использованием неоригинальных запчастей. Министерство уже подготовило проект постановления. Такое решение призвано облегчить последствия санкционного влияния на российский авиапарк.