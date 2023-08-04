Мир 04 августа 2023, 15:01 Турция запланировала отправлять в Африку муку из российского зерна Эрдоган сообщил о планах Турции поставлять в Африку муку из российского зерна РИА «Новости»

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Турция в будущем намерена начать поставки в Африку муки, произведенной из российского зерна. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привел ТАСС.

«Мы находимся на одной стороне с Россией. Поставляемое ей через коридор в Черном море зерно будем перерабатывать в муку, после чего поставлять в развивающиеся страны и беднейшие государства Африки», — сказал он.

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При этом Эрдоган не уточнил, о каком именно черноморском коридоре идет речь.

Ранее турецкий лидер провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых заявил о планах продолжить добиваться продления зерновой сделки с участием Украины и ООН дипломатическим путем, сообщал RT.

По мнению Эрдогана, от приостановления черноморской продовольственной инициативы в первую очередь страдают беднейшие страны.