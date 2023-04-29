29 апреля 2023, 23:01
Турция закрыла воздушное пространство для Flyone Armenia
Турция закрыла воздушное пространство для армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу
Турецкие власти без всякого предупреждения закрыли воздушное пространство для армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. По словам главы совета директоров авиаперевозчика Арама Ананяна, организацию и пассажиров просто поставили перед фактом, написал ТАСС.
«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции», — сообщил Ананян.
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Сейчас авиакомпания проводит работу с пассажирами отмененных рейсов, в ближайшее время она проинформирует людей о ситуации.
Ананян добавил, что рейс из Парижа в Ереван сел в Кишиневе, потому что турецкая сторона отказалась пустить самолет в свое воздушное пространство.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Франция не сумела справиться в роли компетентного посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, власти страны провалили эту заявку.
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