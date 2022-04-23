Турция закрыла небо для летящих из России в Сирию самолетов

Турция закрыла небо для военных и гражданских самолетов из России, направляющихся в Сирию. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Его слова привела газета Sabah.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — сказал министр.

Он добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган оповестил об этом решении своего российского коллегу Владимира Путина, после чего «полеты прекратились».

Чавушоглу отметил, что Анкара и Москва пребывают в диалоге по целому ряду вопросов, в том числе по имплементации Конвенции Монтре, которая затрагивает судоходство в проливах Черного моря.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не сможет выступать в роли честного посредника между Россией и Украиной, если присоединится к антироссийским санкциям Запада. В этой связи, ждать от турецких властей поддержки ограничительных мер против РФ не стоит.