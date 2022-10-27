Турция закрыла Босфорский пролив для судов из-за сильного тумана | 360°

Мир 27 октября 2022, 08:49 Турция закрыла Босфорский пролив для судов из-за сильного тумана NTV: Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за сильного тумана РИА «Новости» / РИА "Новости"

Читать 360tv в

Босфорский пролив закрыт для судоходства из-за сильного тумана. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

«Пролив Босфор закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана», — сказано в сообщении.

Реклама

Телеканал уточнил, что туман сгустился примерно к 4:00 утра и стал причиной ухудшения видимости в проливе и Мраморном море, которая не превышает 500 метров.

Реклама

Движение судов в Босфоре наметили восстановить около 09.00. По прогнозам, к этому времени туман должен рассеяться.

Ранее сообщалось, что Босфорский пролив полностью закрыли для судоходства 30 июля из-за поломки судна. Сухогруз Sраrtа следовал из Египта в Болгарию, но сделал вынужденную остановку в водах Босфора. Для оказания помощи судну отправили два буксира.

В августе стало известно, что Россия и Украина обязались не атаковать корабли в рамках «зерновой сделки». Суда с пшеницей проверяют у входа в Босфорский пролив.