Турция закрыла Босфорский пролив для судов из-за сильного тумана | 360°

27 октября 2022, 08:49
Турция закрыла Босфорский пролив для судов из-за сильного тумана
NTV: Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за сильного тумана
Босфорский пролив закрыт для судоходства из-за сильного тумана. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
«Пролив Босфор закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана», — сказано в сообщении.
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Телеканал уточнил, что туман сгустился примерно к 4:00 утра и стал причиной ухудшения видимости в проливе и Мраморном море, которая не превышает 500 метров.
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Движение судов в Босфоре наметили восстановить около 09.00. По прогнозам, к этому времени туман должен рассеяться.
Ранее сообщалось, что Босфорский пролив полностью закрыли для судоходства 30 июля из-за поломки судна. Сухогруз Sраrtа следовал из Египта в Болгарию, но сделал вынужденную остановку в водах Босфора. Для оказания помощи судну отправили два буксира.
В августе стало известно, что Россия и Украина обязались не атаковать корабли в рамках «зерновой сделки». Суда с пшеницей проверяют у входа в Босфорский пролив.
Турция
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