Мир 03 мая 2023, 11:45 Турция закрыла Армении воздушное пространство для полетов в третьи страны Глава МИД Чавушоглу: Турция закрыла небо для самолетов Армении в третьи страны piqsels

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Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов Армении, летящих в третьи страны. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире канала NTV.

Мера связана с провокациями Армении против Турции и Азербайджана. Министр пояснил, что самолеты в Турцию будут пускать по необходимости, но полет лайнеров и частных джетов запретят на то время, пока продолжаются провокации.

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«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. <…> Если они не прекратят подобные действия, то мы пойдем на новые шаги», — предупредил Чавушоглу.

Он напомнил, что в качестве исключения турецкая сторона выдала разрешение на визит спикера парламента Армении.

Ранее Турция без предварительного уведомления запретила использовать свое воздушное пространство для двух рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia между Парижем и Ереваном 30 апреля и 2 мая. СМИ писали, что это связано с открытием памятника участникам операции «Немезис» в Ереване.

«Немезис» — акция возмездия за Геноцид армян в Османской империи.