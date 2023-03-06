06 марта 2023, 07:22
Турция заявила о возможности отзыва запроса на американские F-16
Совбез Турции: Анкара ищет выгодные варианты взамен американским F-16
Американские F-16 «устарели и неконкурентоспособны», поэтому Анкара ищет альтернативные варианты. Об этом РИА «Новости» заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
Он отметил, что Анкара совершила ошибку, запросив у США истребители. Тем более, Вашингтон под разными предлогами не спешит их передавать, уточнил политик.
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«Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — заявил он.
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Эрхан также назвал и другую причину в пользу отказа от американского самолета. По его словам, после землетрясений закупка F-16 стоимостью в 20 миллиардов долларов не целесообразна им.
Ранее США обещали Турции истребители F-35, но не сдержали слово. Хотя Анкара заплатила за них около одного миллиарда 400 миллионов долларов. При этом Вашингтон не спешит возвращать деньги Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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