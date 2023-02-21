Мир 21 февраля 2023, 17:36 Турция заявила о существовании сейсмического оружия Глава турецкого космического агентства рассказал о существовании сейсмического оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

В мире уже создали сейсмическое оружие, которое может провоцировать мощные землетрясения. Такое заявление сделал глава турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым. Его процитировало местное издание Sozcu.

Подобное оружие можно запускать из космоса. Но на сегодняшний день его нельзя обнаружить, отметил он. Это сейсмооружие якобы размещается в космосе и через металлические столбы из титанового сплава вызывает техногенные землетрясения.

Реклама

«Вы знаете эти столбы электропередач на улицах. Они похожи на эти столбы, примерно 8-10 метров в высоту. Металлические стержни», — сказал Йылдырым.

Реклама

По его словам, внутри стержня нет взрывчатки — все дело в твердом материале из титанового сплава, их помещают в спутник. Потом эти «острые наконечники» запускают на Землю.

«Как только он падает на землю, он проникает до пяти километров вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8 баллов», — подчеркнул он.

В результате удара все уничтожается. От этой «палки» нет шанса защититься, ни увидеть ее, ни остановить, заключил Йылдырым.

По данным kp.ru, глава космического агентства Турции коротко описал суть проекта по созданию так называемых «Стрел Бога» — Rods from God. Это оружие называют кинетическим. Предположительно, Пентагон занимался этим проектом в начале 2000-х годов.