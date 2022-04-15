Турция заявила о переговорах с Россией и Украиной о заблокированных кораблях

Переговоры Турции с Россией и Украиной о заблокированных в Черном море кораблях продолжаются. С таким заявлением в беседе с телеканалом CNN TURK выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он пояснил, что Турции необходимо забрать 22 корабля, которые перевозили сталь и подсолнечное масло.

«Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной. У нас есть 22 судна, заблокированных у черноморского побережья Украины, нам нужно вызволить их оттуда», — заявил он.

Министр отметил, что большую часть экипажей кораблей эвакуировали. Но там остались еще 90 человек.

«Они не хотят покидать корабли, чтобы не рисковать грузом. Блокировка продолжается уже больше 50 дней», — подчеркнул Караисмаилоглу.

Он добавил, что в целом количество всех заблокированных судов составляет более 100. Все они принадлежат разным странам.

ТАСС напомнил, что из-за ситуации на Украине некоторые сухогрузы оказались заблокированы в Азовском море. В Главном управлении мореплавания Турции сообщили, что их суда продолжают прибывать в российские порты, но не заходят в гавани Азовского моря.