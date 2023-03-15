Важное 15 марта 2023, 14:41 Турция заявила о намерении ускорить вступление Финляндии в НАТО Reuters: Турция может ускорить ратификацию заявки Финляндии на членство в НАТО

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Парламент Турции может ускорить утверждение запроса Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Новость сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

«Национальное собрание Турции в ближайшие недели планирует ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО», — сказано в сообщении.

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Утверждение заявки Финляндии на членство в НАТО, предположительно, может состояться до апреля нынешнего года. То есть до того, как в Турции в связи с выборами закроется законодательный орган.

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Заявку от финнов рассмотрят отдельно от Швеции.

Обе северные страны официально заявили о желании войти в НАТО еще в мае прошлого года. Тогда Турция заблокировала процесс их вступления в альянс, обосновав требованием объявить курдские организации террористическими. Кроме того, турецкая сторона потребовала выдать ей лиц, которые обвиняются в терроризме и попытке переворота в 2016 году.

Вопрос вступления Финляндии в альянс собираются обсудить и в ходе встречи президентов Турции и Финляндии. Она запланирована на 16–17 марта нынешнего года.