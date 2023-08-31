Мир 31 августа 2023, 17:43 Турция заявила о намерении быть посредником между Россией и Украиной Глава МИД Турции Фидан: страна будет посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Турция продолжит прилагать усилия, чтобы урегулировать украинский конфликт. Страна намерена стать дипломатическим посредником в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Фидан указал на позицию Турции, которая считает, что в конфликте не может быть победителей. При этом государство не откажется от возможности мирного урегулирования ситуации на Украине.

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«Мы <…> намерены продолжить посреднические усилия в этом направлении», — процитировал главу МИД Турции ТАСС.

В четверг, 31 августа, состоялись переговоры Лаврова и Фидана. Министр иностранных дел РФ заявил о невозможности реализации «формулы Зеленского». Глава российского ведомства назвал ее заведомо провальной и неприемлемой. Лавров указал, что этой «формулой мира» киевский режим хочет прервать серьезный разговор о безопасности и недопущении конфликтов на территории Европы.