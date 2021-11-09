Турция заявила о готовности проведения антитеррористических операций у своих границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении ведения борьбы с террористической угрозой у своих границ. Турецкий лидер не намерен терпеть угрозу от террористов и готов решить этот вопрос с помощью военных сил. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы продолжим бескомпромиссную борьбу с террористической угрозой у границ страны. Трансграничные антитеррористические операции Турции — это вопрос выше политики», — процитировал RT слова Эрдогана.

Ранее стало известно, что парламент Турции продлил разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии на два года.