10 декабря 2022, 12:03
Турция заявила о готовности помочь в мирных переговорах России и Украины
МИД Турции сообщил о готовности помочь в завершении конфликта на Украине
Турция готова оказать любую поддержку России и Украине для скорейшего завершения конфликта. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИД республики.
В Стамбуле состоялись консультации заместителя главы внешнеполитического ведомства Турции Седата Онала и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.
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«Со стороны Турции заявлено о готовности оказать необходимую поддержку обеим сторонам конфликта в достижении мира», — подчеркнули в турецком министерстве.
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МИД Турции также заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и подчеркнул важность возвращения к мирному диалогу.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство находится на постоянной связи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в вопросе возможных переговоров о мирном урегулировании ситуации.
МИД России неоднократно заявлял о готовности к переговорам, однако Украина категорически отказалась идти на компромиссы.
Турция
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