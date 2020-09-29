Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в бою

В вооруженном конфликте Азербайджана и Армении может появиться третий участник. О своей готовности поддержать Баку в бою заявила Турция.

Официальную позицию государства обозначил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, слова которого привело Анатолийское агентство.

Дипломат подчеркнул, что Анкара окажет Азербайджану поддержку «как за столом переговоров, так и на поле боя».

«Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна выйти с территории Азербайджана», — процитировал ТАСС министра.

Чавушоглу сказал, что Турция «всецело поддерживает Азербайджан». По данным издания «Царьград», свое мнение высказал и замглавы правящей партии страны. Он заметил, что Турция расценит «нападение на азербайджанскую территорию» как на свою собственную.

Депутаты Госдумы РФ тем временем призвали Баку и Ереван вернуться к переговорам и не допустить эскалации процесса. Парламентарии указали на необходимость немедленно прекратить огонь. Они также готовы выступить посредниками стабилизации обстановки в Карабахе.