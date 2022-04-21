Турция заявила о готовности компенсировать РФ потери турсектора из-за санкций

Турция готова компенсировать России потери туристического сектора в результате принятых против нее санкций. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, слова которого привел CNN Turk.

«Российские туристы смогут приезжать в Турцию. Реальная проблема тут — санкции, наложенные на российские самолеты. Часть из них мы постараемся компенсировать за счет увеличения числа рейсов „Турецких авиалиний“ и чартеров», — пояснил дипломат.

По оценке Чавушоглу, в 2022 году страну могут посетить более 3,5 миллиона россиян.

Турция, по его словам, не планирует присоединяться к санкционным ограничениям против РФ, несмотря на дипломатическое давление со стороны Запада. Свой задачей Анкара видит помощь в налаживании диалога между сторонами конфликта.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро проведет телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.