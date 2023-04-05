Мир 05 апреля 2023, 14:25 Турция заявила НАТО о необходимости завершить украинский конфликт дипломатией Турция указала НАТО, что конфликт на Украине нужно завершить дипломатическим путем РИА «Новости»

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Турция указала Североатлантическому альянсу на то, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе. Речь транслировалась на его странице в Twitter.

«В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения конфликта на Украине путем переговоров и дипломатии», — констатировал Чавушоглу.

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Турецкая сторона не раз высказывалась за прекращение конфликта дипломатическим путем. Недавно президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «западный клуб» пытался втянуть Турцию в противостояние с Россией, но власти не стали этому потакать и приложили усилия к тому, чтобы ничего подобного не произошло.