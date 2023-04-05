05 апреля 2023, 14:25
Турция заявила НАТО о необходимости завершить украинский конфликт дипломатией
Турция указала НАТО, что конфликт на Украине нужно завершить дипломатическим путем
Турция указала Североатлантическому альянсу на то, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе. Речь транслировалась на его странице в Twitter.
«В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения конфликта на Украине путем переговоров и дипломатии», — констатировал Чавушоглу.
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Турецкая сторона не раз высказывалась за прекращение конфликта дипломатическим путем. Недавно президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «западный клуб» пытался втянуть Турцию в противостояние с Россией, но власти не стали этому потакать и приложили усилия к тому, чтобы ничего подобного не произошло.
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Украина
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