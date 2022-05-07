Турция заявила, что запасов газа в Черном море хватит на полвека

Запасов газа в Черном море хватит на то, чтобы покрыть все мировые потребности в энергоносителе на 45 лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Турции, замглавы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, написала газета Sözcü.

Сейчас объем газовых запасов в Черном море оценивается примерно в 540 миллиардов кубометров. И, по словам бывшего турецкого премьера, это только начало разведки.

«Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — сказал Йылдырым.

В прошлом году Турция нашла новое газовое месторождение в Черном море. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в скважине «Амасра-1» на участке «Сакарья» буровое судно «Фатих» обнаружило месторождение объемом 135 миллиардов кубометров.

Ранее Utro.ru писало, что переход Турции на атомную энергетику может негативно сказаться на поставках российского газа. По мнению аналитиков, появление новой, пока еще строящейся АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками может привести к уходу с рынка более пяти миллиардов кубометров газа. Один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов ранее также отмечал, что Эрдоган пытается сделать Россию уязвимой, сообщало издание «Дни.ру».