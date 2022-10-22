Турция заявила, что у нее зимой не будет проблем с газом благодаря России | 360°

22 октября 2022, 18:53
Турция заявила, что у нее зимой не будет проблем с газом благодаря России
Зимой у Турции не будет проблем с обеспечением природного газа из России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT.
Он подчеркнул, что это благодаря сбалансированной внешней политики Турции.
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«Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму», — сказал Эрдоган на выступлении в городе Малатья на юго-востоке страны.
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Он добавил, что мир связывает большие надежды с тем крупным газовым хабом, в который превращается Турция.
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции. Эрдоган подтвердил слова Путина. Политолога Федора Лукьянов назвал эту задумку элегантном ходом. По мнению, Евросоюзу придется согласиться с этим вариантом, ведь у них скоро просто не будет других альтернатив.
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