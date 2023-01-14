Мир 14 января 2023, 16:30 Турция заявила, что положения «мирного плана» Зеленского могут подойти для России Представитель президента Турции Калын заявил, что переговоры России и Украины неизбежны РИА «Новости»

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын встретился с журналистами и поделился видением украинского конфликта. Отвечая на вопрос ТАСС, дипломат отметил, что США и Европа должны участвовать в возможных мирных переговорах и учитывать интересы России.

«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны», — сказал он.

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При этом Калын подчеркнул, что Европа устанет, если конфликт затянется и общественность откажется от поддержки Киева.

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А пока, по мнению турецкого дипломата, у мировой общественности нет желания создать условия для переговоров между Россией и Украиной.

«Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Когда дадут России четкие гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Украина получит гарантии ненападения», — подчеркнул он.

По мнению Калына, в мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение по Украине.

Тем не менее дипломат считает, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского «содержит много положений, которые при верном подходе могут оказаться подходящими и для России».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не согласилась с Турцией, которая поддержала «мирный план» Украины.