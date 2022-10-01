Турция заявила, что не может поддержать вхождение в состав России новых субъектов | 360°

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Турция заявила, что не может поддержать вхождение в состав России новых субъектов

МИД Турции: вхождение в состав России новых регионов противоречит международному праву

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Турция не может принять решение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России, заявили в МИД страны. В ведомстве указали на то, что это является грубым нарушением установленных принципов международного права.

В министерстве заверили, что Турция выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщил ТАСС.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины прошли с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

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Накануне президент РФ Владимир Путин и главы участвовавших в референдумах регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении в состав России четырех новых субъектов.

На Западе решение ожидаемо не поддержали. Против выступили ОБСЕ, НАТО и страны «Большой семерки».

Турция

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