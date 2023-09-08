Мир 08 сентября 2023, 00:15 Турция заинтересовалась партнерством с БРИКС Дипломат Биричевский: Турция с большим интересом рассматривает БРИКС РИА «Новости»

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Турция заинтересовалась объединением БРИКС. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу «ТВ БРИКС».

Ему задали вопрос, может ли расширение БРИКС повлиять на повестку «Большой двадцатки». По его словам, большой интерес к партнерству с объединением проявляет Индонезия.

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«Посматривает, насколько нам известно, с очень большим интересом на БРИКС Турция», — подчеркнул Биричевский.

Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд сообщил российском лидеру Владимиру Путину о готовности к партнерству с БРИКС в экономическом плане.

Укрепить отношения с объединением решили и власти Белоруссии. В МИД РФ сообщили, что готовы посодействовать вступлению республики в БРИКС, напомнили «Известия».