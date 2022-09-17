Турция захотела в ШОС | 360°

Мир 17 сентября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

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Viber Турция захотела в ШОС Президент Турции Эрдоган заявил о планах добиться членства в ШОС РИА «Новости»

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Турция намерена поднять вопрос о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на следующем саммите глав государств, который пройдет в Индии. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Самарканда, где прошла встреча лидеров стран — участниц организации.

Как сообщило агентство Anadolu, в беседе с журналистами Эрдоган напомнил, что изначально в ШОС входили только пять стран, сейчас их число выросло до девяти и еще три государства получили статус наблюдателей. Турция наряду с еще рядом стран считается партнером по диалогу.

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«Мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым находились в Самарканде в качестве особых гостей по приглашению лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. <…> Теперь необходим следующий шаг для получения более продвинутого уровня на переговорах в Индии, которая станет следующей хозяйкой саммита», — заявил Эрдоган.

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На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду членство Турции в ШОС, президент страны подчеркнул, что это главная цель.

Эрдоган добавил, что новый статус позволит вывести отношения с входящими в организацию странами на совершенно новый уровень.

Саммит стран ШОС прошел в Самарканде в минувшие четверг и пятницу. На встречу с главами государств — членов организации прибыл президент России Владимир Путин. Российский лидер провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как напомнило ИА Nation News, главными темами переговоров Путина и Эрдогана стали зерновая сделка, а также перевозка российских товаров через территорию Турции.

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