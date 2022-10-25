Турция захотела получить скидку и отсрочку на платежи за российский газ | 360°

Мир 25 октября 2022, 08:46 Турция захотела получить скидку и отсрочку на платежи за российский газ Глава Минфина Турции Небати заявил о планах получить скидку на газ из России РИА "Новости"

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Турция настойчиво добивается от России скидки на большой объем газа, заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати интервью газете The Financial Times. По его словам, страна также попросила у «Газпрома» возможность отсрочки платежей.

Небати добавил, что ожидает прогресса по обоим направлениям, написал ТАСС.

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По данным Bloomberg, у Турции есть сильная зависимость от дешевых российских энергоресурсов. Помимо этого, на фоне кризиса на энергорынке национальная турецкая валюта обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару, а торговый дефицит страны побил рекордный показатель в 11,2 миллиарда долларов.

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Агентство со ссылкой на свои источники еще в начале октября сообщало, что Турция захотела получить от России отсрочку по части платежей за природный газ до 2024 года. По информации одного из собеседников Bloomberg, с официальным запросом на эту тему республика пока не обращалась.